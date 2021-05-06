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Bacağı rögar mazgalına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bacağı beton rögar mazgalına sıkışan 10 yaşındaki kız çocuğunu itfaiye ekibi kurtardı.

Asayiş 06.05.2021, 18:19
Bacağı rögar mazgalına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bacağı beton rögar mazgalına sıkışan 10 yaşındaki kız çocuğunu itfaiye ekibi kurtardı.

Olay, Efeler Mahallesi 1416 Sokak üzerinde saat 17.00’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki M.K.’nin bacağı bir anlık dikkatsizlik sonucu beton rögar mazgalına sıkıştı. Küçük kızın ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri M.K.’nın bacağını sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen küçük kızın ailesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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