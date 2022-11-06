Baca temizlerken önce çatı alev altı, ardından ev yandı

Manisa’nın Kula ilçesinde baca temizliği yapıldığı esnada önce çatı alev aldı, ardından ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Eroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döne Alcı (42), ikametin baca temizliğini yaptığı esnada çatı bir anda alev aldı. Rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Vatandaşların da seferber olduğu yangını söndürme çalışmalarında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın cep telefonu kamerasına yansıdı

Öte yandan yangının ilk anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yangının ihbar edilmesinin hemen ardından vatandaşların kontrol altına almak için seferber olduğu ve çatıdan başlayan yangının rüzgârın etkisiyle hızla büyüdüğü görülüyor.