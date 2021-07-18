banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Geceliği 20 Bin Euro olan villalar bile doldu!
Geceliği 20 Bin Euro olan villalar bile doldu!
Çekini ödeyemeyene bir imkan daha sağlandı
Çekini ödeyemeyene bir imkan daha sağlandı
İçişleri Bakanlığı raporu: 106 Bin 740 silah kayıp!
İçişleri Bakanlığı raporu: 106 Bin 740 silah kayıp!
Mustafa Sarıgül kongrede rahatsızlandı
Mustafa Sarıgül kongrede rahatsızlandı

Babasının yanından bir anda kaybolan 2 yaşındaki Ecrin, derede aranıyor

Antalya’nın Serik ilçesinde çardaktaki ailesinin yanından ayrılıp gözlerden kaybolan 2 yaşındaki çocuğu bulmak için bölgeye yakın dere ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.

Asayiş 18.07.2021, 21:01
Babasının yanından bir anda kaybolan 2 yaşındaki Ecrin, derede aranıyor
banner502

Antalya’nın Serik ilçesinde çardaktaki ailesinin yanından ayrılıp gözlerden kaybolan 2 yaşındaki çocuğu bulmak için bölgeye yakın dere ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çardakta kalan baba Ferhat Keskin’in 2 yaşındaki kız çocuğu Ecrin Keskin, bir anda gözlerden kayboldu. Baba Keskin etrafta çocuğunu arasa da bulamadı. Aile, yakın bölgede bulunan bir derenin olmasından dolayı endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Deniz polisine bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ailenin endişeli bekleyişi sürerken, ekipler dere ve çevresinde arama çalışmasına başladı.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501