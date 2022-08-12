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Babasının tüfeğini temizlerken kendisini vuran genç hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde temizlemek için aldığı babasının tüfeği kazara ateş alması neticesinde ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 12.08.2022, 09:31
Babasının tüfeğini temizlerken kendisini vuran genç hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde temizlemek için aldığı babasının tüfeği kazara ateş alması neticesinde ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Dereyücek köyünde yaşayan 16 yaşındaki Enis Nuri Yıldırım, evde babasına ait tüfeği temizlemek istedi. Temizlemeye çalıştığı tüfeğin kazara ateş olması neticesinde yaralanan Enis Nuri Yıldırım, Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yıldırım’ın cenazesi, dün ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Dereyücek köyü Sökü Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında defnedildi.

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