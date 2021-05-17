Babasının ölüm haberiyle nöbet geçiren gence atlı ve helikopterli sağlık ekibi yetişti

Van’ın Gürpınar ilçesinde babasının vefat haberiyle yaylada nöbet geçiren gencin imdadına at sırtındaki sağlık ekipleriyle ambulans helikopter yetişti.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Akdoğu köyünün Nergistepe Yaylası’nda babasının vefat haberini alan Adem Teker (25) bilinç kaybı yaşayarak nöbet geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye UMKE ekipleri ile Hakkari’de geçici görevde bulunan helikopter ambulans sevk edildi. Belirli bir noktadan sonra yaya ve at sırtında olay yerine ulaşan UMKE ekibi, Teker’e ilk müdahaleyi yaparak hava ambulansına teslim etti. Van Ferit Melen Havalimanına iniş yapan helikopterden alınan Adem Teker, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Hastanede bir süre müşahede altında tutulan Teker, daha sonra taburcu edildi.