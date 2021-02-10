banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları düşüyor! Vatandaş soluğu kuyumcuda alıyor...
Altın fiyatları düşüyor! Vatandaş soluğu kuyumcuda alıyor...
Facebook'tan kullanıcılarına koronavirüs ayarı!
Facebook'tan kullanıcılarına koronavirüs ayarı!
ABD Senatosu'ndan eski başkan Donald Trump'ın azil girişimi kararı
ABD Senatosu'ndan eski başkan Donald Trump'ın azil girişimi kararı
Ruhsatsız ATM'ler mühürlendi
Ruhsatsız ATM'ler mühürlendi

Babasının öldürdüğü kocasını evde 3 gün sakladı

Adana’da 3 yıldır kayıp olan şahsın kendisini aldattığını düşündüğü eşiyle tartıştığı sırada kayınbabası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, kadının eşi öldükten sonra telefonundan kendi telefonuna “yurt dışına çalışmaya gidiyorum” diyerek SMS attığı, cesedi de 3 gün boyunca evde sakladığı ortaya çıktı.

Asayiş 10.02.2021, 09:52
2
Babasının öldürdüğü kocasını evde 3 gün sakladı

Adana’da 3 yıldır kayıp olan şahsın kendisini aldattığını düşündüğü eşiyle tartıştığı sırada kayınbabası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, kadının eşi öldükten sonra telefonundan kendi telefonuna “yurt dışına çalışmaya gidiyorum” diyerek SMS attığı, cesedi de 3 gün boyunca evde sakladığı ortaya çıktı.

Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesinde oturan 1 çocuk babası Mustafa Güven’in eşi Nazmiye Güven, 6 Şubat 2018’de polis merkezine giderek kocasının kayıp olduğunu söyleyerek başvuruda bulundu. Mustafa Güven’in bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı. Aradan geçen zamana rağmen çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 3 yıldır haber alınamayan Güven’in banka hesabındaki 10 bin liranın hiç harcanmadığını belirledi. Güven’in ölmüş olabileceğini değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri devreye girdi.

Okul müdür yardımcısıyla aşk iddiası

Güven’in yaşadığı mahallede araştırma yapan polis, kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşi Nazmiye Güven ile kayınpederi Ahmet Demirci’nin akşam saatlerinde ellerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine polis, Nazmiye Güven’i takibe aldı. Anaokulu öğretmeni Nazmiye Demirci Güven’in, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile ilişkisi olduğu belirlendi. Nazmiye Güven ile Ramazan Ö.’nün ilişkilerinin 2014 yılında başladığı, bu nedenle Güven çiftinin sürekli tartıştıkları öne sürüldü.

Bu bilgiler üzerine polis, Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.’nün adreslerine 28 Ocak günü baskın yaptı. Nazmiye Demirci Güven ile Ramazan Ö. gözaltına alınırken, Ahmet Demirci ise polisin geldiğini öğrenince rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtıldığı tespit edilen Demirci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Eşinin cesedini torbayla taşımış

Emniyete götürülen Nazmiye Güven, sorgusunda her şeyi itiraf etti. Güven ifadesinde, eşinin aldatıldığı şüphesiyle sürekli tartışma çıkardığını öne sürdü. Olay günü yine tartıştıklarını anlatan Nazmiye Güven, aynı apartmanda oturduğu babası Ahmet Demirci’nin yukarı çıktığını ve tabancayla eşi Mustafa Güven’i öldürdüğünü söyledi. Güven, olayın ardından eşinin cesedini bir torbaya koyarak önce otomobile taşıdıklarını, sonra da merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’ne götürüp, ormanlık araziye attıklarını belirtti. Güven, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile eşi öldükten sonra ilişki yaşamaya başladıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazmiye Demirci Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ramazan Ö. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Cesedi çocuğunun olduğu evde 3 gün sakladı

Polisin yaptığı çalışmanın ardından cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Nazmiye Güven’in, babası Ahmet Demirci’nin tabancayla öldürdüğü Mustafa Güven’in cesedini, 3 gün boyunca çocuğunun da bulunduğu evin banyosunda sakladığı öğrenildi. Cesetten çıkan kokunun artması üzerine çevredekilerin şüphelendiği, bunun üzerine Nazmiye Güven’in babası ile cesedi torbaya koyup götürdükleri, ara ara da bölgeye giderek kontrol ettikleri belirlendi.

Eşinin telefonundan kendine SMS attı

Öte yandan Mustafa Güven’in ailesinin şüphelenmesi üzerine Nazmiye Güven’in, eşinin çalışmak için yurtdışına gittiğini, kimseyle görüşmek istemediğini söylediği öne sürüldü. Bu iddiasını somutlaştırmak için de cinayetin ardından eşinin cep telefonundan kendisine ve Mustafa Güven’in kardeşi Latif Güven’e, “Ben çalışmak için yurtdışına gidiyorum. Beni aramayın. Kimseyle görüşmek istemiyorum” şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi.

Mustafa Güven’in ablası Fadime Tabak, kardeşinin cesedinin atıldığı yere gelerek, “Latif’e mesaj gelmiş. Yüreğim hopladı böyle. Kardeşim böyle yapmazdı. Şehir dışına çıkmadan önce hep yanıma gelir helallik alırdı. ‘Benim bir tane ablam’ var derdi. Mesajı alıp ben onun evine gittim ve meğerse o gün kardeşim yukarıda tuvalette bekliyormuş. 3 gün sonra bir daha gittim. Oğlum kuzeni Göktuğ’a bu koku ne diye sormuş. Göktuğ da annem orada bir şey yıkadı. Onun kokusudur demiş. Benim oğlum kan kokusunu bile almış hep” dedi.

Güven’in SMS gelen kardeşi Latif Güven ise, “Abimin cesedini 3 gün evde saklamışlar tuvalette. Sonra da üstünü örtüp buraya getirip atmışlar. Hepsini ikisi getirmiş. O adamı ikisinin getirmesi imkansız. Bu gelen mesajın üzerine bir de benimle kayıp başvurusuna geldiler. Meğerse hep kendisi atmış mesajı abimin ağzından” diye konuştu.
Yorumlar (0)
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16