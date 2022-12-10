Babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuk, babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Bismil’e bağlı kırsal Kazancı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre baba H.U., traktörüyle tarladan eve dönüşte, traktörün etrafında bulunan 4 yaşındaki oğlu N.U.’yu fark edemeyince çocuğa çarptı. Çocuğunun traktörün altında kaldığını gören baba H.U., büyük bir şok geçirdi. N.U., babası tarafından özel bir araçla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı. N.U.’ya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun ailesi üzüntü yaşarken olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.