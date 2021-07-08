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Babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşında ki çocuk hayatını kaybetti.

Asayiş 08.07.2021, 14:43
Babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşında ki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Başbük Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre C.Ç, tarlasına gitmek amacıyla kendisine ait kamyoneti çalıştırdığı sırada, kamyonet çevresinde oyun oynayan 2 yaşındaki oğlu Resul Çiçek’i fark etmeyerek ezdi. Daha sonra çocuğun ezildiğini fark eden acılı baba ve ailesi olay yerine 112 Acil ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahale sonrasında çocuğu Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. 2 yaşındaki çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı
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