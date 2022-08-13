Babasının iş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde strafor atölyesinde makinedeki kaçak akıma kapılan iş yeri sahibinin oğlu hayatını kaybetti.

Olay, Yeniceköy Mahallesi’nde bir strafor atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlker Demir (23), babasının strafor üretim iş yerinde çalışmaya başladı. Genç, strafor kesim makinesindeki kaçak akıma kapıldı. Çalışanlar tarafından kurtarılan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç adam, Acil Serviste görevli doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.