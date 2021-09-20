banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Babasının bankadan çektiği parayı çalan kapkaç çetesini kovalarken kaza yaptı

Sultangazi’de babasının bankadan çektiği 460 bin TL’yi çalarak kaçan kapkaç çetesini kovalayan Furkan Tosun isimli şahıs, kullandığı aracı ile kovalamaca esnasında takla atarak yaralandı.

Asayiş 20.09.2021, 14:47
Babasının bankadan çektiği parayı çalan kapkaç çetesini kovalarken kaza yaptı

Sultangazi’de babasının bankadan çektiği 460 bin TL’yi çalarak kaçan kapkaç çetesini kovalayan Furkan Tosun isimli şahıs, kullandığı aracı ile kovalamaca esnasında takla atarak yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Sultangazi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bankaya para çekmek için giren babasını kapıda bekleyen Furkan Tosun, babasının kendisine telaşla seslendiğini duyunca panikledi, daha sonra babasının uyarısı üzerine bankadan çektiği 460 bin TL’nin kapkaç çetesi tarafından çalındığını fark eden Tosun, aracı ile çeteyi kovalamaya başladı. Atatürk Bulvarı üzerinde takla atarak bir ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, İtfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralanan Furkan Tosun ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken polis olay yerinde plakasını düşürerek kaçan kapkaç çetesini yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan olayı anlatan Baba Mehmet Tosun, "Cebeci durağında beklerken iki kişi yanımıza geldi, Bayrampaşa’ya nasıl gidileceğini sordular ben de bilmiyorum dedim kendisi ile konuşurken arkamdan gelen bir kişi bankadan çektiğim 460 bin TL’yi kolumun arasından çekti ve kaçtı ben de oğlum Furkan’a seslendim ancak ne olduğunu anlamadı bu esnada kaçtılar ve oğlumda aracı ile peşlerine düştü" diye konuştu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0