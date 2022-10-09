Babasının arabasıyla evden ayrılan gençten 5 gündür haber alınamıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde babasına ait otomobille evden ayrılan gençten 5 gündür haber alınamıyor. Oğullarının hayatından endişe duyduklarını belirten aile, gören veya yerini bilenlerin en yakın polis veya jandarmaya haber vermesini istedi.

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki otel çalışanı Sinan Karataş, 5 Ekim tarihinde Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi’ndeki evlerinden arkadaşlarının yanına gideceğini belirterek, babasına ait 16 DF 697 plakalı beyaz Opel marka otomobille ayrıldı. Sinan Karataş’ın 3 gün boyunca eve gelmemesi üzerine ailesi Şelale Polis Merkezine giderek hem oğulları hem de otomobilleri için kayıp başvurusunda bulundu. Oğullarının evden ayrıldığı otomobili başkalarının kullanırken görüldüğünü iddia eden Karataş ailesi, çocuklarının ölü veya diri bulunmasını istiyor.