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Babasını sokak ortasında sopayla öldürdü
İzmir’de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, babasını sokakta sopayla döverek öldürdü.
Asayiş 31.12.2020, 13:29
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İzmir’de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, babasını sokakta sopayla döverek öldürdü.
Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi 8790/3. Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Güney K. (32), babası Mehmet Zeki K.’ya (68) sokakta sopayla saldırdı. Baba Mehmet Zeki K., başına aldığı sopa darbesiyle yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Zeki K.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan olay yeri incelemesi sonrası ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Katil zanlısı Güney K. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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