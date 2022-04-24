Babasını öldürüp yoldan geçenlere ’Babama bir şey mi oldu’ diyen genç tutuklandı

Antalya’da kendisini küçük yaşta evlatlık veren babasını para yüzünden tartışıp başına mermer parçasıyla vurarak öldüren genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen cuma akşamı saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi’ndeki faaliyette olmayan bir kokoreççide yaşandı. İddiaya göre işyeri sahibi Cemil G. ile birlikte kokoreççide kalan Mehmet Fuat Saral’ın (61) yanına küçük yaşta evlatlık verdiği oğlu M.A.Y. (23) para istemek için geldi. Baba-oğul arasında tartışma çıkarken, işyeri sahibi Cemil G. bu sırada dışarı çıktı. M.A.Y., iddiaya göre tartıştığı babasının başına mermer parçasıyla vurup, Cemil G.’nin cep telefonunu da kırarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki diğer esnaflar ise 112’yi arayarak kavga ihbarında bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kokoreççiye giren sağlık ekipleri, sırt üstü yatan Mehmet Fuat Saral’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Fuat Saral’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

“Babama bir şey mi oldu?”

Cemil G’nin ifadesi ile çevredekilerin sözlü beyanına başvuran polis, şüphelinin babasıyla kavga ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığını, yolda durdurduğu iki vatandaşa ise ‘Babama mı bir şey mi oldu?’ dediğini belirledi. Çevrede arama yapan polis, M.A.Y.’yi yalın ayak vaziyette sokakta yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli M.A.Y’nin ayakkabıları ise kokoreççi dükkanında bulundu. Yapılan sağlık kontrolünde 1.03 promil alkollü olduğu belirlenen şüphelinin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, babasının öldüğünden haberi olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.