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Babasını öldürüp intihar etti

TUNCELİ'DE BİR ŞAHIS BABASINI ÖLDÜRDÜ, ARDINDAN DA İNTİHAR ETTİ.

Asayiş 13.10.2020, 15:23
Babasını öldürüp intihar etti

Tunceli’de bir şahıs babasını öldürdü, ardından da intihar etti.

Olay, merkeze bağlı Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat U. (25), babası Hüseyin U.’yu (59) evin içinde av tüfeği ile vurarak öldürdü. Zanlı Murat U., babasını öldürdükten sonra evlerinin önüne çıkarak av tüfeği ile kendini de vurdu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, her iki şahsın da öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

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