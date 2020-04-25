Babasını öldürüp gömen genç vicdan azabına 4 gün dayanabildi

Uşak’ın Banaz ilçesinde babası için 4 gün önce kayıp ihbarında bulunan 23 yaşındaki gencin babasını öldürerek ormanlık alana gömdüğü ortaya çıktı. Babasını öldüren gencin 4 gün boyunca çektiği vidan azabına dayanamayarak cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Banaz ilçesi Bağkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali K. (24) babası Ahmet K. (43) hakkında 4 gün önce jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler kayıp şahsı arama çalışması başlattı. Dün gece saatlerinde 4 gündür çektiği vicdan azabına dayanamayan Ali K., Banaz İlçe Jandarma Karakolu’na giderek teslim oldu. Ali K., karakolda babasını öldürüp daha sonra ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. Şahıs ile birlikte ormanlık alana giden ekipler Ahmet K.’nın toprağa gömülü halde cansız bedenine ulaştı. Ahmet K.’nın cenazesi ilçeye bağlı İslam Mahallesi’nde bulunan mezarlığa defnedilirken zanlı Ali K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Ali K.’nın babasını neden öldürdüğü konusunda ise bir bilgiye ulaşılamadı.