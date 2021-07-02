Babasını öldüren gencin yargılandığı davada tanık dinlendi

Bakırköy’de kendisine ve annesine çocukluk döneminde işkence ettiğini ve cezaevinden çıktıktan sonra tehditlerde bulunduğunu iddia ettiği babası Yusuf Cemal Sezgin’i öldüren Haydar Mert K.’nın yargılandığı davada tanık dinlendi. Tanık Kaçar, duruşmada, "Yusuf Cemal uyuşturucu aldığı zaman ne yaptığını bilmiyordu" dedi.

Bakırköy’de kendisine ve annesine çocukluk döneminde işkence ettiğini ve cezaevinden çıktıktan sonra tehditlerde bulunduğunu iddia ettiği babası Yusuf Cemal Sezgin’i öldüren Haydar Mert K.’nın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Haydar Mert K. SEGBİS ile hazır edilirken, sanığın annesi tanık Songül Çapan ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Selami Kaçar, sanık ile maktulü tanıdığını, cezaevinde maktul Yusuf Cemal Sezgin ile kaldıklarını söyleyerek "Olaydan bir önceki akşam yanıma geldi ve alkol aldık. Telefonda yazışmalar yapıyordu. Maktul yazışma yaparken ne olduğu sordum, bana Mert ile bazı problemlerin olduğunu söyledi. Ben Mert’i de tanıyorum. Ara sıra yanıma gelirdi. Ertesi gün ise böyle bir olayın olduğunu duydum. Yusuf Cemal uyuşturucu aldığı zaman ne yaptığını bilmiyordu. Mert’e yüksek ses ile bağırıyordu. Ben de ’delikanlı çocuk bağırma’ diyordum” şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın çocukluğunda maktul tarafından gözünde oluşturulan hasarla ilgili hastaneden raporların istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Ekim 2020 tarihinde Bakırköy’de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Haydar Mert K.’nın silah ile başına ateş ettiği babası Yusuf Cemal Sezgin’i öldürdüğü açıklandı. İddianamede maktul Yusuf Cemal Sezgin’in 2 sayfa adli sicil dökümü olduğu da belirtildi. Ölen Sezgin’in eski eşine ve sanık oğlu Haydar Mert K’ya işkence boyutunda şiddet uyguladığı da iddianamede anlatıldı. Dosyayı bir bütün olarak değerlendiren cumhuriyet savcısı maktul Yusuf Cemal Sezgin’in suç işlemeyi adeta bir yaşam felsefesi haline getirdiğini aktararak “Maktul Sezgin’in yoğun ve süreklilik arz eden haksız ağır tahrik oluşturacak eylemleri neticesinde sanık kasten adam öldürme suçunu işlemiştir” değerlendirmesinde bulundu. İddianamede, sanık hakkında ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.