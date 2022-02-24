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ABD Başkanı Joe Biden, ABD askeri güçleri Ukrayna’daki savaşa katkıda bulunmayacağını ifade ederek, “Doğu’da bulunan NATO müttefiklerimizi korumaya devam edeceğiz” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya’nın en büyük bankalarını ABD finans sisteminden çıkardık ve aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük bankayı daha bloke ettik” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın dolar, euro ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurarak, Rus ordusunun finansmanını engellemeyi planladıklarını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının planlanmış olduğunu ifade ederek, bu konuda 1 aydır uyarıda bulunduklarını hatırlattı.
Babasını öldürdükten sonra intihar etti
Ankara’nın Sincan ilçesinde ikamet eden bir kişi, babasını darp ederek öldürdü, ardından balkondan atlayarak intihar etti.
Asayiş 24.02.2022, 21:44
Ankara’nın Sincan ilçesinde ikamet eden bir kişi, babasını darp ederek öldürdü, ardından balkondan atlayarak intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde ikamet eden Faruk Ç. (34), kardeşi F.Ç’yi arayarak “Babama bir şey yaptım, hakkını helal et” dedi. Bunun üzerine kardeş F.Ç. polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Eve gelen polis ekipleri baba Zarif Ç.’nin (73) cansız bedenini buldu. Babasını öldürdükten sonra 5. kattan atlayan Faruk Ç. olay yerine gelen 112 Hızır acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sincan Lokman Hekim Hastanesine götürülen Faruk Ç. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.(GE