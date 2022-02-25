Babasını öldürdükten sonra intihar eden kişinin komşusu konuştu:

Ankara’nın Sincan ilçesinde babasını darp ederek öldüren, ardından balkondan atlayarak intihar eden kişinin komşusu konuştu. Komşu, "Evde babası ile kalıyormuş. Annesi köye gitmiş. Abisini aramış. Hakkınızı helal edin demiş. Abisi de bizi aradı. Sonra da babasını bulduk" dedi.

Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde ikamet eden Faruk Ç. (34), kardeşi F.Ç’yi arayarak “Babama bir şey yaptım, hakkını helal et” dedi. Bunun üzerine kardeş F.Ç. polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Eve gelen polis ekipleri baba Zarif Ç.’nin (73) cansız bedenini buldu. Babasını öldürdükten sonra 5. kattan atlayan Faruk Ç. olay yerine gelen 112 Hızır acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sincan Lokman Hekim Hastanesine götürülen Faruk Ç. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenilmişti.

“Komşularımız binanın bahçesinde birisinin yattığını söylediler”

Babasını öldüren Faruk Ç’nin herhangi bir psikolojik sorunun olmadığını belirten komşu “Akşam saat 5 veya 6 gibi komşumuz aradı bizi. Abisini aramış. Biz de evde kimse var mı diye kapıyı çaldık. Açan olmadı. Komşularımız yerde birisinin yattığını söylediler. Sonra biz aşağıya indik ve ambulans geldi. Çocuk aşağıya atlamış. Psikolojik bir sorununun olmadığını biliyorum. Sakin bir çocuktu. Evde babası ile kalıyormuş. Annesi köye gitmiş. Abisini aramış. Hakkınızı helal edin demiş. Abisi de bizi aradı. Sonrada babasını bulduk” dedi.