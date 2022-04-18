Babasını öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanığa 8 yıl 9 ay hapis

Ümraniye’de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 20 yaşındaki Cansel Dilara Kınalı’nın ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılandığı davanın ilk celsesinde mahkeme kararını açıkladı. Sanık, haksız tahrik altında “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Duruşmada savunma yapan sanık, “Asla öldürme amaçlı yapmadım. Öldürmeyi düşünmedim. Ben sadece annemi ve kendimi korumak istedim” dedi.

Ümraniye’de 3 Aralık 2021 tarihinde, tartıştığı babası Mustafa Emre Kınalı’yı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Cansel Dilara Kınalı’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava ilk celsede karara bağlandı. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cansel Dilara Kınalı cezaevinden getirilirken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada ağlayarak savunma yapan tutuklu sanık Cansel Dilara Kınalı, “Ben kendimi korumak istedim, babam çok alkolikti. Sürekli tartışıyorduk. Olay günü de alkollü olduğu için bana bulaştı. ‘Sen nerden geldin’ diyerek küfür ve hakaret etmeye başladı. Odama gidip kapıyı kapattım. Kapıyı tekmeleyip açtı. Bana küfür ederek bağırmaya başladı” dedi.

“Asla öldürme amacım yoktu”

Mutfağa giderek bıçağı aldığını ve rastgele savurduğunu anlatan sanık, “Asla öldürme amaçlı yapmadım. Öldürmeyi düşünmedim. Öldüğüne bile inanamadım. İlk küfrü ben etmedim. Sonra ben de ettim ama ondan önce etmedim. Ben sadece annemi ve kendimi korumak istedim. Babam alkol kullanıyordu ve geçimsiz biriydi. Benimle hep tartışırdı. Annem ve babam ayrıldı ama 1 aydır beraber kalıyorlardı. Ben dışarda kalıyordum. Şiddete dayanamıyordum” diye konuştu. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, sanığın öldürme kastı olmadığını belirtti.

Sanığın annesi: “Beni de öldürmeye kalktı”

Tanık olarak dinlenen maktulün ablası, sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Sanık Cansel Dilara Kınalı’nın annesi Betül Yıldırım da tanık olarak dinlendi. Maktulle bir buçuk yıl önce boşandıklarını söyleyen Yıldırım, “Çocukların velayeti babadaydı. Olay günü eve geldiğinde alkollüydü. Mutfak masasında içiyordu. Yarım saat sonra Dilara geldi, odasına girdi. Babası sonra kapısını açtı, bir sürü hakaret etti. Ayakta duramıyordu. Ne olduğunu anlamadım. ‘Git bu evden’ dedim. Bana da hakaretler yağdırmaya başladı. Velayet babada olmasına rağmen çocuklar benimle kalıyordu. Son zamanlarda araları daha kötü olmaya başladı. Dilara, ‘gelme üstüme gelme’ dedi. Çocuğun üstüne gelince ‘git’ dedi. Kan yoktu, çizik vardı sadece. Ambulansı aradım” dedi. Daha önce de maktulün kendisini darp ettiğini söyleyen Yıldırım, “Beni öldürmeye kalktı, kadın sığınma evine gittim. 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdım” diye konuştu. Son sözü sorulan sanık ise, “Takdir sizin” dedi.

8 yıl 9 ay hapis

İlk celsede davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Cansel Dilara Kınalı’yı “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan” önce 14 yıl hapse çarptırdı. Maktulün kızı olan sanığa yönelik sözlü tartışmayı başlatması, odasına girerek devam ettirmesine bağlı sanıkta oluşturduğu haksız tahrik altında eylemin işlenmesini gerekçe gösteren mahkeme, indirim yaparak cezayı 10 yıl 6 aya düşürdü. Mahkeme, sanığın pişmanlığını da göz önünde bulundurarak, sanığı 8 yıl 9 ay hapse çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü akşam saatlerinde eve alkollü gelen Mustafa Emre Kınalı ile öz kızı Cansel Dilara Kınalı arasında sözlü tartışma çıktığı anlatılmıştı. Mustafa Emre Kınalı’nın odasına çekilen kızının peşinden gittiği, hakaret ve küfürlerine devam ettiği, bu sırada Cansel Dilara Kınalı’nın babasına mutfaktan aldığı bıçak ile gelişi güzel vurduğu, bıçaklanan Mustafa Emre Kınalı’nın hayatını kaybettiği belirtilmişti. İddianamede, Cansel Dilara Kınalı’nın “üst soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istenmişti.