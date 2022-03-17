Babasını öldürdü, başında bekleyip polise teslim oldu

Büyükçekmece’de evde tartıştığı babasını tabanca ile vurarak öldüren şahıs, babasının cesedi başında bekleyerek polise teslim oldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Hürriyet Mahallesindeki bir evde yaşandı. İddiaya göre, Hasan Tan (58) ile oğlu Şaban Tan (37) apartmanın giriş katındaki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında babasına sinirlenen Şaban Tan, yanında bulunan tabanca ile babası Hasan Tan’ı vurarak öldürdü. Evden silah seslerinin geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin çevresinde bulunan vatandaşları uzaklaştırarak evin içine girdi.

Babasının cesedi başında bekleyip teslim oldu

Olayın yaşandığı eve giren polis ekipleri, babasının cesedi başında bekleyen Şaban Tan’ı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışmanın ardından eve giren sağlık ekipleri ise Hasan Tan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yakınları uzun süre gözyaşı döktü

Ekiplerin evde yaptığı çalışmaların ardından baba Hasan Tan’ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hasan Tan’ın cenazesinin çıkışı sırasında yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü. Emniyete götürülen Şaban Tan’ın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

“Sakin birisiydi, öyle bir şey yapacak birisi değildi”

Olaya ilişkin yaşadıklarını anlatan mahalle sakini bir kişi, “Sakin birisiydi, öyle bir şey yapacak birisi değildi, aralarında ne olduğunu bilmiyoruz. Bizde komşuyuz, aynı köylüyüz. Böyle bir şey umduğumuz bir insan değildi” dedi.