Babasını döven kuzenini öldüren şüpheli tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde babasını döven kuzenini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Gündoğdu Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre Soner Tezcan ile amcası arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Tezcan amcasını darp etmişti. Babasını kanlar içinde gören T.T. ise kuzeni Soner Tezcan’a silahla 5 el ateş ederek ölümüne sebep olmuştu. Gözaltına alınan T.T., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.