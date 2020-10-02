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Babasını dolandırdılar, oğlu yakalattı

TOKAT’TA, BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLERİNE KARŞILIKSIZ ÇEK VERMEK SURETİYLE DOLANDIRICILIK YAPTIĞI İDDİA EDİLEN ŞAHISLARDAN BİRİSİ TUTUKLANDI, DİĞERİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI.

Asayiş 02.10.2020, 15:08
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Babasını dolandırdılar, oğlu yakalattı

Tokat’ta, büyükbaş hayvan besicilerine karşılıksız çek vermek suretiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik polisin operasyonu saniye saniye güvenlik kameraların yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Niksar ilçesinde büyükbaş hayvan besicisi Kadir M. (28) internete ilan vererek hayvanlarını satışa çıkardı. Hayvanları almak isteyen şahıslarla irtibata geçen Kadir M , telefonun diğer ucundaki şahısların babasını 2 yıl önce 65 bin lira dolandıran kişiler olduğundan şüphelendi. Niksar Cumhuriyet Savcılığına besicinin yaptığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İlçe merkezine hayvanları almak için gelen şahıslar buluşma yeri ayarlandı. Besici ile buluşarak pazarlık yapan şahıslar polisin baskını ile gözaltına alındı. İ.Ş isimli şahsın üzerinde yapılan aramada müştekiyi dolandırmak üzere hazırlanmış 74 bin liralık çeke el konuldu. Şahısların yapılan sorgusunda sahte para vermek suretiyle birçok hayvan sahibini dolandırdığını tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.Ş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.Ş isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

2 yıl önce babası dolandırıldı

Öte yandan, Kadir M,’nin babasının iki yıl önce 25 adet büyükbaş hayvanı satarken dolandırıldığı öğrenildi. 50 bin peşin aldıkların şahısların kalan paranın 61 bin lirası için verdikleri çekin karşılıksız çıktığı kaydedildi.

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