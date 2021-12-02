banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın koruması yakalandı
PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın koruması yakalandı
Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı
Otomobil pazarında satışlar düştü
Otomobil pazarında satışlar düştü
SMA Bilim Kurulu toplanıyor!
SMA Bilim Kurulu toplanıyor!

Babasını çok sayıda bıçak darbesiyle öldüren zanlıya 20 yıl hapis cezası

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde babasının boğazını keserek öldüren ve müebbet hapis cezasına çarptırılan gence, akli dengesinin yerinde olmadığı ve maktulün ailesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle haksız tahrik indirimi uygulanarak 20 yıl hapis cezası verildi.

Asayiş 02.12.2021, 10:52
Babasını çok sayıda bıçak darbesiyle öldüren zanlıya 20 yıl hapis cezası

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde babasının boğazını keserek öldüren ve müebbet hapis cezasına çarptırılan gence, akli dengesinin yerinde olmadığı ve maktulün ailesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle haksız tahrik indirimi uygulanarak 20 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 3 Aralık 2016 tarihinde Zonguldak- Ereğli karayolunun Kandilli yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Keskin (28), madenden emekli 64 yaşındaki babası Hasan Keskin’in yanına gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Keskin, yanında bulunan ekmek bıçağı ile babasını bıçaklayarak öldürdü. 4 çocuk babası Hasan Keskin olay yerinde hayatını kaybederken, Ömer Keskin ise olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

31.01.2018 tarihinde Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ömer Keskin’e ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi. Sanığın akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde avukatının itirazı üzerine dosya, Ankara İstinaf Mahkemesi’ne giderek kararın onanmasına karar verdi. Daha sonra Yargıtay’a giden dosyada, haksız tahrik indirimlerinin uygulanmadığı gerekçesiyle dosyayı bozup yerel mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada müvekkile 20 yıl hapis cezası verildi.

Yargıtay kararında; ‘Dosya kapsamına göre maktulün sanığın babası olduğu, maktulün sanığa, annesi ve kardeşlerine olay öncesi kötü davrandığı, şiddet uyguladığı, alkol aldığı, sanığın annesini tehdit ettiği, sanığın annesinin 5 gün yoğun bakımda kaldığı, sanığın tüm bunlara sinirlenerek durumun getirdiği hiddet ve öfkeyle bıçaklayarak öldürdüğü anlaşılan olayda, bu sebeplerden dolayı haksız tahrik indirimi uygulanması’ ifadeleri yer aldı.

“Annemi anlaması için öldürdüm”

Sanık Ömer Keskin’in avukatı tarafından, akıl sağlığı hususunu kabul etmedikleri için olayın geçmişinin olduğunu, babanın bütün aileye zarar verdiği, kötü davrandığı bu sebeple haksız tahrik indirimi olması istendi. Avukat Yusuf Kağan Yılmaz, dava ile ilgili bilgiler vererek şunları söyledi:

“Ölüm olayı gerçek, ama bu olaya iten şeyler neler? Biz daha çok bu konu üzerinde durduk. İnsanı bu denli yoldan çıkartacak, öfkelendiren sebepler nelerdir? Daha çok savunmamız bunlar üzerine oldu. Dosya içerisinde bunları araştırdık. Yaptığımız araştırmalar sonrası elde ettiklerimizi üst mahkemelerde dile getirdik. Gerekçeli sebepleri maddeler halinde yazdık, bu sayede aslında haksız tahrik indirimi alındı.”

“Kesinleşmiş bir karar yoktur”

Müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını düşündüklerini belirten Avukat Yılmaz, şöyle dedi:

“Müvekkil tüm beyanlarında özellikle şuna vurgu yapmaktadır; “Annemi anlaması için yaptım.” İddialardan biri olan maktulün eşine karşı şiddet uyguladığı mevcuttur. İtirazlarımız bu yönde olup, olayda haksız tahrik indirimi olması kanaatindeydik. Müvekkil son celse beyanında, “Annemi çok özledim” şeklinde beyanına istinaden; bizim de itirazlarımız doğrultusunda mahkeme itirazlarımızı haklı görerek haksız tahrik indirimi vermiştir. Şu anda kesinleşmiş bir karar mümkün değildir. Yargılama süreci halâ devam etmektedir.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7