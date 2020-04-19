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Babasına kızdı, 7 bin TL’lik kombiyi parçalayıp balkondan attı

DENİZLİ’DE TELEFONDA TARTIŞTIĞI BABASINA KIZAN ŞAHIS, EVİNİN BALKONUNDAKİ KOMBİYİ PARÇALAYIP AŞAĞI ATTI.

Babasına kızdı, 7 bin TL’lik kombiyi parçalayıp balkondan attı

DENİZLİ’DE TELEFONDA TARTIŞTIĞI BABASINA KIZAN ŞAHIS, EVİNİN BALKONUNDAKİ KOMBİYİ PARÇALAYIP AŞAĞI ATTI.

19 Nisan 2020 Pazar 13:52
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Babasına kızdı, 7 bin TL’lik kombiyi parçalayıp balkondan attı

Denizli’de telefonda tartıştığı babasına kızan şahıs, evinin balkonundaki yaklaşık 7 bin TL’lik kombiyi parçalayıp balkondan attı. Şahıs, ardından kombiye gaz akışı devam eden doğalgaz borusunun yanında sigara yaktı. Olay yerine gelen polis, ilk olarak bir facianın yaşanmaması için gaz vanasını kapattı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1598/1. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre Ümit Uğur K. (27), henüz belirlenemeyen bir nedenle telefonda babası ile tartıştı. Öfkelenen şahıs, evinin balkonuna çıkıp çalışan kombiyi parçalamaya başladı. Şahıs, ardından parçaladığı kombiyi ve bardak, tabak gibi mutfak eşyalarını sokağa attı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polisi aradı. Bu sırada tekrar balkona çıkan Ümit Uğur K., parçaladığı kombiye gaz akışı devam eden doğalgaz borusunun yanında sigara yakarak içmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise ilk iş olarak doğalgaz vanasını kapatıp, gaz akışını kesti. Kombiye su gelen borudan da suyun boşa aktığını fark eden ekipler, Ümit Uğur K.’yı suyu kesmesi konusunda ikna etti. Balkondan sağa sola tehditler savuran şahsı polis ekipleri uzun süre sakinleştirmek için uğraştı. Polis ekiplerinin sonunda sakinleştirmeyi başardığı şahsın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

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