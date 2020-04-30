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Babasına kızan kadın ATM’leri böyle parçaladı

BURSA'DA ANNESİNDEN KALAN MİRASI BABASI VERMEYİNCE CİNNET GEÇİREN KADIN BANKA ATM'LERİNİ ÇEKİÇLE BÖYLE PARÇALADI.

Babasına kızan kadın ATM’leri böyle parçaladı

BURSA'DA ANNESİNDEN KALAN MİRASI BABASI VERMEYİNCE CİNNET GEÇİREN KADIN BANKA ATM'LERİNİ ÇEKİÇLE BÖYLE PARÇALADI.

30 Nisan 2020 Perşembe 00:46
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Babasına kızan kadın ATM’leri böyle parçaladı

Bursa’da annesinden kalan mirası babası vermeyince sinir krizi geçiren kadın banka ATM’lerini çekiçle parçaladı. Sağlık ekiplerinin sakinleştirici iğnesiyle kontrol altına alınan kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nurcan Taş, annesinden kalan mirası babasının kendisine vermediğini anımsayarak sinir krizi geçiren kadın evinde bulunan çekici alarak evden çıktı. Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan ATM’lerin yanına gelen kadın yanında getirdiği çekiçle ATM’lere saldırdı. Öfkeden gözü bir şey görmeyen kadın çekiç ile ATM’lerin ekranlarına saldırarak tuzla buz etti. Öfkeli kadını gören kadını gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri gelene kadar cinnet getiren kadına kimse müdahale edemedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadına müdahale etmekte zorlanınca olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Nurcan Taş’a sakinleştirici iğne vurdu. İğneden sonra sakinleşen kadın kontrol altına alınarak ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ATM’lere saldıran kadın kamerada

Cinnet geçirerek ATM’lere saldıran kadına çevredeki vatandaşlar müdahale edemeyince cep telefonlarına sarıldı. Öfkeden gözleri bir şey görmeyen kadın, çekiçle ATM ekranlarına saldırdı. 8 ATM’nin camlarını kırarak tuz buz eden kadın ATM’lere maddi zarar verdi.

"Korktuk biz müdahale edemedik"

Cinnet geçiren kadına müdahale edemediklerini söyleyen Cemal Aydın, "Büfede çalışırken aniden alarm sesi geldi. ATM’lere doğru gelip baktığımızda bir kadın elinde çekiçle ATM’lere saldırıyordu. Çekiçle ekranlara saldırıyordu. Kimse korkudan müdahale edemedi. Polis ekipleri geldiğinde kadını kontrol altına aldı. Biz korktuğumuz için müdahale edemedik. 8 farklı ATM’ye saldırdı." ifadesinde bulundu.

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