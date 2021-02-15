Babası ve babaannesini öldüren genç tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşanan aile içi tartışmada annesini tüfekle vuran babasını ve babaannesini öldüren 22 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Çarıktekke Mahallesi’nde aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu 22 yaşındaki Hüseyin Özcan, önce annesi Raziye Özcan’ı (50) tüfekle vurduğunu iddia ettiği babası Süleyman Özcan’ı (52), ardından da aynı evde yaşadıkları babaannesi Karanfil Özcan’ı (82) vurdu. Olayda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, Hüseyin Özcan durumu jandarma ve 112 ekiplerine haber verdi. Gözaltına alınan genç, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hüseyin Özcan’ın 22 yıl önce evlatlık olarak alındığı ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.