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Babası manevra yaparken ezmişti, minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde baba Adem Y.’nin otomobilini park etmeye çalışırken çarptığı ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 01.07.2021, 15:52
Babası manevra yaparken ezmişti, minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde baba Adem Y.’nin otomobilini park etmeye çalışırken çarptığı ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı.

Ortahisar ilçesinin Erdoğdu mahallesinde dün öğle saatlerinde Adem Y. evinin önünde otomobili ile geri manevra yaparken, 3 yaşındaki oğlu Ömer’i fark edemedi. Otomobilin altında kalarak ağır yaralanan Ömer, babası tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelere rağmen minik Ömer kurtarılmadı. Adem ve Hanife Y. çiftinin 3 çocuklarından biri olan 3 yaşındaki Ömer, memleketi Şalpazarı ilçesine bağlı Geyikli mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazında anne Hanife sinir krizi geçirirken, baba Adem ise oğlunun cenaze namazında arka saflarda yer aldı. Minik Ömer kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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