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Babası ile tartışan genç 20 metrelik kayalıklara çıktı

Kütahya’da babası ile tartışan genç, 20 metrelik kayalıklara çıkarak intihara kalkıştı.

Asayiş 31.08.2021, 00:06
Babası ile tartışan genç 20 metrelik kayalıklara çıktı

Kütahya’da babası ile tartışan genç, 20 metrelik kayalıklara çıkarak intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre, babası ile tartışan ve babası tarafından aracına el konulduğunu ileri süren M.T. isimli genç, Börekçiler Mahallesi’nde 20 metre yüksekliğindeki kayalıklara çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından şişme atlama yatağı açılarak tedbir alındı. Olay yerine gelen babası ile görüşen M.T., polislerin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek kayalıktan indirildi.

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