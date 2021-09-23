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Babanın en acı anı: İnşaattan düşenin oğlu olduğunu terliğinden anladı

Denizli’de ailesiyle tartıştıktan sonra vakit geçirmek için evlerinin yakınındaki inşaatın çatısına çıkan genç, dengesini kaybederek 5. kattan yere düştü. Oğlunu daha önce de aynı inşaatta bulan baba, ekiplerin incelediği terliğin oğluna ait olduğunu görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Asayiş 23.09.2021, 13:05
Babanın en acı anı: İnşaattan düşenin oğlu olduğunu terliğinden anladı

Denizli’de ailesiyle tartıştıktan sonra vakit geçirmek için evlerinin yakınındaki inşaatın çatısına çıkan genç, dengesini kaybederek 5. kattan yere düştü. Oğlunu daha önce de aynı inşaatta bulan baba, ekiplerin incelediği terliğin oğluna ait olduğunu görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi’nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 yaşındaki Mehmet Gürbüz, ailesiyle tartıştıktan sonra bir apartman inşaatına çıktı. Daha önce yaşanan birkaç tartışmadan sonra da aynı inşaata geldiği öğrenilen Mehmet Gürbüz, burada bir süre vakit geçirmek için çıktığı inşaatta dengesini kaybederek 5. kattan yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, kanlar içinde kalan Mehmet Gürbüz’ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

İnşaattan düşenin oğlu olduğunu anlayınca ağlamaya başladı

Aynı olay daha önce de yaşandığı için oğlunu bulmak üzere inşaata gelen baba Mustafa Gürbüz, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin inşaatın önünde çalışma yaptığını görünce büyük şok yaşadı. Ekiplerin olay yerine çektiği şeritten içeriye girdiğinde incelenen terliğin oğluna ait olduğunu gören baba, gözyaşlarına hakim olamadı. Ekiplerden oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi alan baba Gürbüz, büyük bir üzüntüyle hastaneye koştu.

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