Babalarının cenazesine giden ailenin evinde yangın çıktı

Antalya’da babalarının cenazesi için evlerinden ayrılan ailenin yaşadığı dairede yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Rıza Baş’a ait 7. kattaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alev ve dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler nedeniyle balkonda bulunan tüpün de patladığı belirtildi. Alevlere müdahale eden ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yanan dairenin mutfak ve salonunun zarar gördüğü öğrenildi. Baş ailesi 5 gün önce vefat eden babalarının cenazesi için Kestel Mahallesi’ne gittikleri için dairede kimsenin olmadığı belirtildi. Aile üyelerinin evde olmaması nedeniyle can kaybı ve yaralanan olmadı.

Öte yandan, balkon perdelerinden yangının başladığı değerlendirilirken, yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.