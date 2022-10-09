Babaları tarafından katledilen iki kardeş ve anneleri son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde Mehmet Uğur tarafından öldürülen eşi Zuhal ile çocukları Tuğçe ve Yusuf Uğur, Eğriekin köy mezarlığında son yolculuklarına uğurlandı.

Ankara’nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde Mehmet Uğur tarafından öldürülen eşi Zuhal ile çocukları Tuğçe ve Yusuf Uğur, Çubuk’un Eğriekin köyü mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın yanı sıra küçük Yusuf ve Tuğçe’nin öğretmenleri de katıldı. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Zuhal Uğur ve iki çocuğu toprağa verildi.