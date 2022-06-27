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Baba ve oğullarının bisikletini çalan şüpheli yakalandı

Konya’da baba ve 2 oğlunun bisikletlerini çalan hırsız, polis ekipleri tarafından çalıntı 5 adet bisikletle birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 27.06.2022, 14:10
Baba ve oğullarının bisikletini çalan şüpheli yakalandı

Konya’da baba ve 2 oğlunun bisikletlerini çalan hırsız, polis ekipleri tarafından çalıntı 5 adet bisikletle birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Meram ilçesi Aymanas Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba ve ilkokula giden 2 çocuğunun bisikletlerinin çalınması ihbarı üzerine olay yerine Konya Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin eşkali üzerine çevrede çalışma başlatan polis ekipleri, yapılan güvenlik kameraları incelemelerinde olay sonrası bir minibüsün geçtiğini fark edildi. Aracın çok sayıda hırsızlık olayına karışan Yılmaz A.’ya ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelinin adresine baskın yaptı. Yapılan aramada, evin bodrumunda 5 adet bisiklet bulundu. Bulunan bisikletler sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan Yılmaz A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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