Baba ve oğlunu 115 bin lira dolandıran 2 kişiye 8’er yıl hapis cezası

Bolu’da, kendilerini ’jandarma komutanı’ olarak tanıttıkları baba ve oğlunu 115 bin lira dolandıran sanıklar, 8’er yıl 4’er ay hapis cezası ve toplam 432 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da yaşayan Ali Turan ile oğlu Hüseyin Turan geçtiğimiz yıl kendilerini jandarma komutanı olarak tanıtan Ercan Arar ve Fikret Turan tarafından telefonla arandı. Şahıslar baba ve oğlundan toplam 115 bin lirayı verdikleri hesap numarasına göndermelerini istedi. Baba ve oğlu dolandırıcıların verdiği hesap numarasına istenilen paraları yatırdıktan sonra dolandırıldıklarını anlayarak şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında yakalanan Ercan Arar ve Fikret Turan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında sanıklar, hakim karşısına çıkarıldı. Ali Turan ve oğlu Hüseyin Turan ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada Hüseyin Turan, "Olay günü cep telefonumuz çaldı. Bizi arayan kişi kendisini ’jandarma komutanı’ olarak tanıttı. Parayı havale ettik ama bu arada telefonu kapatmamızı isteyerek bu sefer de bir bayan bizimle konuşmaya başladı. Toplamda 115 bin lira parayı Adana’daki bir şubeye gönderdik. Telefonu kapattık. Aradan 10 dakika sonra bize gelen numarayı aradıktan sonra telefonun kapalı olduğunu ve dolandırıldığımızı anladık. Davacı ve şikayetçiyiz” dedi.

Duruşmada yaptıkları savunmada birbirlerini suçlayan sanıklar Fikret Turan ile Ercan Arar’ın, ’kişinin, kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık’ suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, sanıkları 8’er yıl 4’er ay hapis ve 216 bin lira para cezasına çarptırdı.