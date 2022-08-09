Baba ve oğlun hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü tutuklandı

Ordu’da tünelde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı ve otomobilde bulunan baba ile oğlunun hayatını kaybettiği trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Nefise Akçelik Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hurşit Özcan (64) yönetimindeki 28 AG 505 plakalı yolcu otobüsü ile Erdal Tanrıver’in (22) kullandığı 52 AN 648 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, tünelin duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan baba İhsan Tanrıver (69) hayatını kaybetti, sürücünün annesi Münevver Tanrıver (53) ise yaralandı. Kazada ölen baba ve oğlu için Altınordu ilçesine bağlı Uzunmusa Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Baba ve oğlunun cenazeleri öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Perşembe Adliyesine sevk edilen otobüs şoförü Hurşit Özcan, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.