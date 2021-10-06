Baba-oğulun yangın tartışması evi yaktı

Samsun’da babasına ’evini yakacağını’ söyleyen şahıs evden ayrıldıktan sonra çıkan yangında maddi zarar oluştu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.V.(26), babası H.V.’ye ’evini yakacağını’ söyledi. Babasının da, "Yakarsan yak" dediği iddia edilen Ö.V. evden ayrıldıktan sonra evde yangın çıktı. Evden dumanların yükselmesi üzerine yangını fark eden vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Polisin telefonla ulaştığı Ö.V. önce evi kendisinin yaktığını ileri sürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Ö.V.’nin ’evinde elektronik eşyalarla uğraşırken yerde bulunan ampulün patladığını, yanındaki ispirtonun da etrafa döküldüğünü, yatağın üzerine geldiğini ve odadaki eşyaların yanmaya başlaması üzerine evden ayrıldığını’ söylediği öğrenildi.

Polis tarafından ifadesi alınan Ö.V. serbest bırakıldı.