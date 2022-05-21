Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Bahattin (53) ile oğlu İsmail Özer’in (28) adresine operasyon düzenledi. Polisin evin etrafını sardığını gören baba ile oğlu, uyuşturucuları gizledikleri çorapları evin arka bahçesine attı. Narkotik polisi, Bahattin ile İsmail Özer’i gözaltına aldı. Bahçede yapılan aramalarda ise 1 kilo 800 gram eroin ile 75 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin, susma haklarını kullandıkları öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahattin Özer ile oğlu İsmail Özer, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.