Baba-oğul cinayetinde karar açıklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde baba ve oğlunu öldüren sanık müebbet hapis ve 16 yıl hapis cezasına çarptıldı.

Zeytinköy Mahallesinde Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca’yı (29) av tüfeğiyle vurarak öldüren katil zanlısı Menduh Demir’in Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmasında karar açıklandı. Karar duruşmasında Menduh Demir’e Erol Atmaca’ya yönelik eyleminden dolayı 16 yıl, Emre Yiğit Atmaca’ya yönelik eyleminden dolayı ise müebbet hapis cezası kararı çıktı.

Olay, 8 Nisan 2021 günü Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkiinde meydana geldi. Menduh Demir ile Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Demir, av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Erol Atmaca ve oğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Menduh Demir Kötekli Mahallesinde polis ekiplerine giderek teslim oldu.