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Baba-oğul arasında ’dövme’ tartışması: 1 ağır yaralı

Samsun’da dövme yüzünden çıkan tartışmada baba oğlunu ekmek bıçağı ile ağır yaraladı.

Asayiş 19.07.2022, 18:32
Baba-oğul arasında ’dövme’ tartışması: 1 ağır yaralı

Samsun’da dövme yüzünden çıkan tartışmada baba oğlunu ekmek bıçağı ile ağır yaraladı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.(52) ile oğlu E.K.(22) arasında ’dövme yaptırma’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. M.K. tartışma sırasında oğlu E.K.’yi ekmek bıçağı ile yaraladı. Yaralı genç kendini 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağı attı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan E.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Baba M.K. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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