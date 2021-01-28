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Baba evine sığınan eşini öldürdü, oğlu, baldızı ve yeğenini yaraladı

Diyarbakır’da eşinden şiddet gören kadın, baba evine sığındı. Cani koca, barışma vaadiyle tekrar eve götürdüğü eşini kurşuna dizip öldürürken, oğlu, baldızı ve yeğenini yaraladı.

Asayiş 28.01.2021, 18:54
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Baba evine sığınan eşini öldürdü, oğlu, baldızı ve yeğenini yaraladı

Diyarbakır’da eşinden şiddet gören kadın, baba evine sığındı. Cani koca, barışma vaadiyle tekrar eve götürdüğü eşini kurşuna dizip öldürürken, oğlu, baldızı ve yeğenini yaraladı.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet B., 6 çocuk annesi Süryan B.’ye şiddet uyguladı. Defalarca baba evine sığınan Süryan B., eşi tarafından ikna edilerek tekrardan evine döndü. Geçtiğimiz günlerde eşi tarafından tekrar şiddete uğrayan Süryan B., tekrar babasının evinin yolunu tuttu. Mehmet B., düzeldiğini ve bir daha asla şiddet uygulamayacağını söyledi. Kocasının sözüne güvenen Süryan B., tekrar evine döndü. Süryan B., öğlen saatlerinde oğlu Azad ve kardeşi Fatma S. ve kocasının yeğeni ile birlikte evde oturduğu esnada eşinin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Süryan B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda Fatma S., oğlu Azad ve Ebubekir yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Süryan B.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken polis olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.
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