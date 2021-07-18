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“Baba dikkat et” dedi, araç saniyeler sonra taklalar attı

İstanbul’dan Kastamonu’ya gelen ailenin bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak şarampolde taklalar attı. 5 kişinin yaralandığı kazada, oğlunun hemen kaza öncesi sürücüye ‘Baba dikkat et, yoldan çıkıyorsun’ dediği öğrenildi.

Asayiş 18.07.2021, 17:36
“Baba dikkat et” dedi, araç saniyeler sonra taklalar attı
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İstanbul’dan Kastamonu’ya gelen ailenin bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak şarampolde taklalar attı. 5 kişinin yaralandığı kazada, oğlunun hemen kaza öncesi sürücüye ‘Baba dikkat et, yoldan çıkıyorsun’ dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı için İstanbul’dan Kastamonu’nun Hanönü ilçesine gelen Bahattin Koç idaresindeki 35 ZL 786 plakalı Renault marka otomobil, Kastamonu-Taşköprü karayolu Hatip köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde taklalar attı. Kazada sürücü 45 yaşındaki Bahattin Koç ile araçta bulunan Nurcan Koç (42), Münevver Akbulut (76), Saim Akbulut (24) ve Halil Onur Koç (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından ailenin yakınları olay yerine geldi. Etrafa savrulan eşyaları toplayan ailenin yakınlarını sakinleştirmek ise emniyet güçlerine düştü. Emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kazanın hemen öncesinde araçta bulunan Halil Onur Koç’un ‘Baba dikkat et, yoldan çıkıyorsun’ dediği öğrenildi.
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