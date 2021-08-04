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Azra’nın katil zanlısının iş yerine saldırı

Antalya’da 21 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan’ın iş yerine saldırı düzenlendi.

Asayiş 04.08.2021, 17:17
Azra’nın katil zanlısının iş yerine saldırı

Antalya’da 21 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan’ın iş yerine saldırı düzenlendi.

Türkiye’nin konuştuğu cinayette, 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’yu canice öldüren katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, dün sevk edildiği mahkemece ‘Canavarca hisle adam öldürmek suçundan’ tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayhan’ın tutukluluğunun ardından dün gece 03.30 sıralarında ise Konyaaltı ilçesindeki emlak ofisine saldırı düzenlendi. Sabah iş yerine gelenlerin cam kapının kırıldığını görmesi üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, iş yerinde inceleme yaptı.

Reklam tabelaları kaldırılan iş yerinin cam kapısının tuzla buz olduğu görülürken, polis saldırgan ya da saldırganları bulmak için çalışma başlattı.
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