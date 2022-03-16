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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, "Bence o bir savaş suçlusu" dedi.
Azov Taburu, Rus tankının imha görüntülerini yayınladı
Ukrayna’da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rusya’ya ait tankı imha ettikleri ana ait görüntüleri paylaştı.
Asayiş 16.03.2022, 22:55
Ukrayna’da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rusya’ya ait tankı imha ettikleri ana ait görüntüleri paylaştı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna’da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna ait tankları hedef almayı sürdürüyor. Azov Taburu, Rusya’ya ait tankı imha ettikleri ana ait insansız hava aracı ile çekilen görüntüleri paylaştı.