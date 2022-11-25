Azimli kısa boylu hırsız tutuklandı

Bursa’da müşteri gibi gelip 3 farklı iş yerinden cep telefonu ve tablet çalan hırsız, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkez Osmangazi ilçesinde 3 ayrı işyerinden müşteri gibi gelerek cep telefonu ve tablet çalan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipleri harekete geçirdi. Çalışma yapan ekipler, 3 işyerinden hırsızlık yapan kişinin 7 suç kaydı olan C.A. (54) olduğunu tespit etti. C.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.A. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.