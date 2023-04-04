Azılı mazot hırsızları jandarmadan kaçamadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde aynı sokakta park halinde bulunan, vatandaşlara ait kamyonlardan yaklaşık 500 litre mazot çalan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı. 3 şüpheliden 2’sinin çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve arandıkları belirlendi.

Taşağıl Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Yılmaz ve Mustafa Pardı isimli vatandaşlar, 1 Nisan tarihinde aynı sokak üzerinde park halinde bulunan kamyonlarının deposundaki yaklaşık 500 litre mazotun gece saatlerinde çalındığını belirterek Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığına şikayette bulundu. Vatandaşların şikayeti ve nöbetçi cumhuriyet savcısından alınan talimatla Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri şüpheli şahısların tespiti ve yakalanması için araştırma başlattı.

Tutuklanıp cezaevine gönderildiler

Jandarma ekiplerinin bölgedeki kamera ve PTS incelemelerinin ardından olayda kullanılan aracın 07 JR 292 plakalı araç olduğu, şüphelilerin ise Ümit A., Özkan T. ve Latif K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheliler, 3 Nisan günü D-400 Karayolu üzerinde olayda kullandıkları araçla birlikte yakalandı. Suçlarını itiraf eden 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

2 şüpheli suç makinesi çıktı

Şüphelilerden Özkan T.’nin, "Nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, yaralama, kasten öldürme, hırsızlık ve tehdit" gibi çok sayıda suç kaydının olduğu, ayrıca "hakaret, tehdit, güveni kötüye kullanma ve basit yaralama" suçlarından arandığı belirlendi.

Şüpheli Ümit A.’nın ise "hakaret, tehdit, yaralama, uyuşturucu kullanmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" gibi çok sayıda suç kaydının olduğu, hırsızlık suçundan da arandığı tespit edildi.