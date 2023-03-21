Azılı hırsız ne var ne yok çalmış

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde 6 ayrı hırsızlık olayının faili jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Hırsızın, küçükbaş hayvandan kalorifer peteğine, güvenlik kamerasından tarım aletlerine kadar çaldığı çok sayıda malzemeye jandarma ekipleri el koydu.

Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Mart 2023 günü ve önceki dönemlerde meydana gelen 6 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılmasına ve faillerin yakalanmasına yönelik yaptığı istihbarat çalışması sonucu S.E. isimli bir şüpheli yakalandı. S.E’nin ikametgahında ve eklentilerinde yapılan aramada; 4 adet güvenlik kamerası, 1 adet televizyon, 1 adet bilgisayar monitörü, 7 adet projektör, 17 adet kalorifer peteği, 1 adet şase numarası ve motor numarası silinmiş motosiklet, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kulak küpesiz küçükbaş hayvan, elektrik ve bakır kabloları ve çeşitli tarım aletleri ile muhtelif malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E. hakkında adli işlem başlatıldı.