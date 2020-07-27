Azılı hırsız kapıdan giremediği iş yerine bacadan girdi
SAKARYA’NIN ARİFİYE VE ERENLERİ İLÇELERİNDE 9 AYRI İŞ YERİNDEN GECE GEÇ SAATLERDE TELEVİZYON, TABLET VE PARA ÇALAN HIRSIZ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI. İŞYERİNE KAPIDAN GİREMEYEN AZILI HIRSIZIN ADETA BACADAN GİRDİĞİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İSE ŞOK ETTİ.
Sakarya’nın Arifiye ve Erenleri ilçelerinde 9 ayrı iş yerinden televizyon, tablet ve para çalan hırsız, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İş yerine kapıdan giremeyen azılı hırsızın adeta bacadan girdiği güvenlik kamerası görüntüleri ise şok etti.
Edinilen bilgiye göre, Arifiye ve Erenler ilçelerinde bulunan 9 ayrı iş yerinden gece geç saatlerde televizyon, tablet ve para çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi. Tespit üzerine gerçekleştirilen operasyonda şüpheli M.K. (38), Erenler ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğündeki tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Şüphelinin iş yerlerinden yaptığı hırsızlık olayları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir iş yerine kapıdan giremeyen hırsızın adeta bacadan girmesi şaşkınlık oluşturdu.
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