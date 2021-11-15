Azılı hırsız çalıntı bisikletle kaçmak isterken evin çatısında yakalandı

Aksaray’da 4’ü hırsızlık 7 suçtan aranan ve hakkında 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan hırsız polislerin kovalamacası ile müstakil evin çatısında yakalanırken, kaçmak istediği bisiklette çalıntı çıktı.

Olay, Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesinde rutin devrile atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine bisikletle seyreden bir şahsa dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan bisikletli şahıs polis aracının giremeyeceği tarla ve ormanlık alana bisikletle kaçmaya başladı. Şahıs ve polis arasında kovalamaca yaşanırken asayiş ekibi durumu haber merkezine anons ederek destek ekip istedi. Anons üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri bölgeyi adeta abluka altına aldı. Bisikletle kaçamayacağını anlayan şüpheli bisikleti bırakarak yaya olarak kaçmak istedi. Kaçarken müstakil bir evin çatısına çıkan şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan şüpheli polis aracına bindirilirken, burada yapılan kaba üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın kimlik tespitinde Adem Ören olduğu belirlenirken yapılan sorgulamasında bina, ev ve işyeri olmak üzere 4 ayrı hırsızlık suçundan, uyuşturucu madde bulundurmak-kullanmaktan ve adam yaralama suçlarından arandığı, hakkında 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın kaçtığı bisikletin de 2 gün önce çalındığı tespit edilirken, emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(YC-