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Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine YPG/PKK’lı teröristlerce atılan 3 roket düştü. Suriye’nin kuzeyinden atılan roketler boş araziye düşerken ölen ya da yaralanın olmadığı bildirildi.
Azez’e düzenlenen roketli saldırıda can kaybı 5’e yükseldi
Terör örgütü PKK’nın Suriye’nin Azez kentine düzenlediği roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.
Asayiş 22.11.2022, 20:53
Terör örgütü PKK’nın Suriye’nin Azez kentine düzenlediği roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.
Terör örgütü PKK’nın Suriye’nin Halep kenti kırsalında yer alan Azez’e düzenlediği roketli saldırıda can kaybı arttı. Kent merkezinin hedef alındığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 1 çocuk bulunuyor.