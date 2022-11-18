Azez’de yakalanan ‘Hüsam’ adlı PKK/YPG’li teröristin görüntülerine ulaşıldı

Beyoğlu’nda gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu gerekçesi ile önceki gün Suriye’nin Azez kentinde yakalanan ‘Hüsam’ adlı PKK/YPG üyesinin ilk görüntüleri ortaya çıktı. Eylemin bir numaralı faili Ahlam Al Bashir’in içinde olduğu hücrede yer alan ‘Hüsam’ın, Kilis’ten İstanbul’a gönderildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, menfur saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, bombalı saldırıyla bağlantılı ‘Hüsam’ adlı PKK/YPG mensubu bir hücre üyesi, olayın ardından önceki gün Suriye’nin Azez kentinde Türk güvenlik ve istihbarat birimlerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele ekiplerince yapılan çok yönlü çalışmalarda, hücre üyesi Hüsam’ın, sınırı geçer geçmez yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.