Azez’de Türkiye’nin beklenen kara harekatına destek gösterisi

Suriye’de Halep’e bağlı Azez ilçesinde terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarını protesto eden halk, Türkiye’nin beklenen kara harekatına destek gösterisi düzenledi.

Suriye’de Halep’e bağlı Azez ilçesinin kırsalındaki Sucu köyünde halk, Türkiye’nin beklenen kara harekatına destek gösterisi gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarını protesto eden halk, "Suriye bizimdir", "Özgür Suriye", "Topraklarımızda terör örgütü istemiyoruz" şeklinde slogan attı. Bölge halkından Jamil, "Türkiye’nin askeri operasyonunu memnuniyetle karşılıyoruz ve işgal altındaki bölgeleri terörist PKK ve SDG’den tamamen kurtarmak için onlarla birlikte çalışıyoruz. Gasp edilen toprakların özgürleştirilmesi için sürecin bir an önce tamamlanmasını temenni ediyoruz” dedi.